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    • Magazin
    • 15.11.2022 15:24
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    • 15.11.2022 15:24
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    Mert Ramazan Demir'in aşk açıklaması ortalığı birbirine soktu 'gel ben seni...' Yalı Çapkını'nın iflah olmaz Ferit'i Mert Ramazan...

    Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir kısa sürede genç kızların sevgilisi oldu. Hakkında her detay merak edilen Mert Ramazan Demir önceki gün Vogue'a verdiği röportajda aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

    Mert Ramazan Demir’in aşk açıklaması

    Mert Ramazan Demir'in aşk açıklaması ortalığı birbirine soktu 'gel ben seni...' Yalı Çapkını'nın iflah olmaz Ferit'i Mert Ramazan... Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Vogue'a açıklama yapan Yalı Çapkını'nın yakışıklısı 'Aşka inanmıyorum' deyince sosyal medyanın diline düştü.

    Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla merak konusu oluyor.

    1998 doğumlu genç oyuncu Yalı Çapkını dizisinde popülerliğini artırınca dergi kapaklarında da boy göstermeye başladı.

        "Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum" diyen Mert Ramazan Demir açıklamasının devamında "Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum" dedi.

        Yalı Çapkını Ferit'in sözleri sosyal medyanın diline düştü.

        Demir'in sözlerini duyan sosyal medya takipçileri "Gel ben seni inandırırım", "Ben de inanmıyorum üzülme" gibi yorumlarla oyuncuyu ti'ye aldı.

            1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kaliforniya'da oyunculuk eğitimi aldı.

            Türkiye'ye döndükten sonra sanat alanındaki eğitimlerine devam eden genç yıldız; Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı 'I am You' filmiyle sinemaya adım attı.

            İlker Kaleli ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisiyle tanınan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor.
                Afrin’den Türkiye’ye geçerken hangi güzergahı kullandı?
                Haberler Magazin Mert Ramazan Demir'in aşk açıklaması ortalığı birbirine soktu 'gel ben seni...' Yalı Çapkını'nın iflah olmaz Ferit'i Mert Ramazan...
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