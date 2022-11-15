Mert Ramazan Demir'in aşk açıklaması ortalığı birbirine soktu 'gel ben seni...' Yalı Çapkını'nın iflah olmaz Ferit'i Mert Ramazan... Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Vogue'a açıklama yapan Yalı Çapkını'nın yakışıklısı 'Aşka inanmıyorum' deyince sosyal medyanın diline düştü.