Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun cenazesi kalktı! Ferit'in yatak odasında ne gördüğü ortaya çıktı! Seyran öldü sanılırken meğer Suna...
Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı herkesi şoke etti. Seyran ve Ferit'in Suna'yı kurtarma operasyonu hüsranla sonuçlandı. Evi birbirine katan Kazım Ağa bütün acısını önce Esme'den sonra Seyran'dan çıkardı. Fragmanın son saniyelerinde Seyran'ın yatakta Kazım Ağa tarafından boğulduğu görülüyor. Ferit'in 'Seyran' diye seslenmesi ve gördüğü şey karşısında şoka girmesi herkesi meraklandırdı. Ferit'in ne gördüğü merak edilirken dizinin takipiçleri internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İşte 9. bölümde yaşanacaklar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hikayesi gerçek' dediği Yalı Çapkını dizisi her Cuma Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. 9. bölümü 18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanacak.
Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak merak edilirken flaş gelişmeler yaşandı. 9. bölümde Kazım Ağa'nın kızlara yaşattıkları izleyiciye saç baş yoldurtacak. İzleyenlerin şaşkınlıkla izlediği yeni bölüm fragmanındaki o sahne ağızları bir karış açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı ve reyting rekortmeni olan dizi Yalı Çapkını, yayınlanan her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan her bölüm izleyenleri ekran karşısında tutmayı başarıyor. İşte son bölüm fragmanındaki dikkat çeken tüm detaylar!
Reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan her yeni bölüm ortalığı birbirine katmaya devam ederken başrol olan Seyran ve Ferit arasındaki iletişim herkesi ekran karşısında tutmaya devam ediyor. Özellikle yayınlanan son bölümlerde Seyran'ın ablasının yapmış olduğu hareketlerin sonunda çekilen çilelerde herkesi şaşkına çevirmişti. Aile büyüklerinin de şaşkına döndüğü yaşananların ardından fragmanda Seyran'ın başına gelenler de sosyal medya ve magazin gündemini birbirine kattı.