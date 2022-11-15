Ferit Suna'nın başını yaktı! 'Beril Bozam gitme' Başrolün fişini çektiler! Hikayesi gerçek Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık kararı!

Star'ın ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanan 1. bölümüyle reyting tahtına oturmuştu. 8 bölüm boyunca tahttan inmeyen dizi ile ilgili ayrılık kararı her şeyi alt üst edecek. Son bölümde Kazım Ağa kızı Suna'yı zorla evlendirmek istemişti. Seyran ve Ferit ise Suna'yı kurtarmak için kaçırma planı yaptı. 9. bölümü merakla beklenen dizideki son gelişme izleyiciye saç baş yoldurttu. Babasına karşı gelemeyen Suna çareyi intihar etmekte mi buldu? Yeni bölümde neler olacak? Ünlü oyuncu Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...