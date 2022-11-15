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    • 16.11.2022 08:48
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    Mesut'suz kalan dizi final iddiasıyla çalkalanıyor! Arka Sokaklar'dan üzen haber! 'Çekimlere ara verildi' Zafer Ergin'den itiraf etti

    Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile ilgili üzen iddialar ortaya atıldı. 16 sezonluk başarıdan sonra diziye veda eden Şevket Çoruh izleyicileri kızdırmıştı. 'Nolur geri dön' yorumları yapılırken Çoruh'un diziden tamamen ayrıldığı açıklanmıştı. Şimdilerde ise dizinin cenazesinin kalktığı öne sürülüyor. 45 gün ara verildiği iddia edilen dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den flaş açıklama geldi. Peki Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu? İşte detaylar...

    Arka Sokaklar’dan üzen haber!

    Arka Sokaklar'dan üzen haber! Mesut'suz kalan dizi ara mı verdi, bitti mi merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi hakkında sosyal medyada konuşulan iddialar az buz değil! Peki neler oluyor?

    ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

    Tam 16 sezon boyunca ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.

    Dizinin çekimlerine ara verildiği iddia edildi. Hikayenin en sevilen karakteri olan Mesut'u canlandıran Şevket Çoruh, yeni bir kariyer hedefi ile ekipten ayrılmıştı.

    Mesut gidince, birçok izleyicinin de Arka Sokaklar dizisine eskisi kadar büyük ilgi göstermediği, reyting sonuçları ile ortaya çıktı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla reytinglerde geride kaldı.

    ''ÇEKİME ARA VERİLDİ''

    Dizinin sevilen baş karakterlerinden Rıza Baba'ya hayat veren Zafer Ergin, sıkıntıları itiraf etti.

        Zafer Ergin'in söylediği iddia edilen şu sözleri tüm dizi hayranlarını üzdü: "Arka Sokaklar 17. senesine girdi, böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bakalım, biraz ara verdik. Daha sonra herhalde devam edeceğiz. Bir takım işlerden dolayı ara verildi, bilmiyorum. Çekime ara verildi, yayına değil. Biz birkaç gün ara verdik. Nereye kadar devam ederse, bilemiyorum, seyirciye bağlı."

        Zafer Ergin bu sözleri ile işlerin iyi gitmediğini, çekimlerin durduğunu ama dizinin henüz bitmediğini, her şeyin seyircinin ilgisine bağlı olduğunu ifade etmiş oldu.
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        Haberler Televizyon Mesut'suz kalan dizi final iddiasıyla çalkalanıyor! Arka Sokaklar'dan üzen haber! 'Çekimlere ara verildi' Zafer Ergin'den itiraf etti
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