Mesut'suz kalan dizi final iddiasıyla çalkalanıyor! Arka Sokaklar'dan üzen haber! 'Çekimlere ara verildi' Zafer Ergin'den itiraf etti

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Tam 16 sezon boyunca ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Dizinin çekimlerine ara verildiği iddia edildi. Hikayenin en sevilen karakteri olan Mesut'u canlandıran Şevket Çoruh, yeni bir kariyer hedefi ile ekipten ayrılmıştı.