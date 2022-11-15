4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay! Hasta yatağında terkedilen Hasan’ın isyanı...

Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Hasan Karabulut, Adana'da tedavi gördüğü süreçte eşi tarafından terk edildiğini belirtti.
Başından geçenleri anlatan Hasan Bey, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim, 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'taydı. Bir gün annem aradı eşimin kaybolduğunu söyledi"
Bunun üzerine önce karakola sonra savcılığa başvuran Hasan Bey, "Telefon dokümanlarını çıkardık. Bir taksiciden Urfa'ya gittiğini öğrendim. Oraya, 15 yaşındaki bir çocuğun yanına kaçmış" dedi.