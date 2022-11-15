4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay! Hasta yatağında terkedilen Hasan’ın isyanı...

GÜLİZAR CANLI YAYINDA!

Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlana Gülizar Karabulut, şöyle konuştu: "Hasan'dan kurtulmak için kaçtım, şiddet uyguluyordu. Beni çocuklarımdan soğutuyordu. Çocuklarımın yanında hakaret ediyordu, 'Annenizin başka sevgilisi var' diye konuşuyordu" Şahin'le tanışmasını da anlatan Gülizar Karabulut, "2 aydır konuşuyduk. Ben de ona sığındım. Sığınmacı olarak kalıyorum" dedi.