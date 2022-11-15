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    • 15.11.2022 20:13
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    • 15.11.2022 21:09
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    4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay! Hasta yatağında terkedilen Hasan’ın isyanı...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kahramanmaraş’tan başvuran Hasan Karabulut, 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabulut’un (23) 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Geçirdiği kaza nedeniyle stüdyoya tekerlekli sandalyeyle çıkan Hasan Bey, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğunu dile getirerek kendisinin Adana’da terkedildiği gördüğü sırada terkedildiğini sözlerine ekledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Gülizar Karabulut’un “Beni çocuklarımdan soğutuyordu” sözleri ise çileden çıkardı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı!

    Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Hasan Karabulut, Adana'da tedavi gördüğü süreçte eşi tarafından terk edildiğini belirtti.

    Başından geçenleri anlatan Hasan Bey, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim, 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'taydı. Bir gün annem aradı eşimin kaybolduğunu söyledi"

    Bunun üzerine önce karakola sonra savcılığa başvuran Hasan Bey, "Telefon dokümanlarını çıkardık. Bir taksiciden Urfa'ya gittiğini öğrendim. Oraya, 15 yaşındaki bir çocuğun yanına kaçmış" dedi.

        Gülizar Karabulut'un yanına kaçtığı 15 yaşındaki Şahin'in babası da canlı yayına telefonla bağlanarak "Gülizar bizim evde. Oğlumla tanışıp, görüşmüşler" ifadelerini kullandı.

        Şahin'in babası, "Bu durumu oğlum ve Gülizar kabul ettiyse bir baba olarak benim de kabul etmem gerekiyor" diyerek herkesi şoke etti.

        GÜLİZAR CANLI YAYINDA!
        Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlana Gülizar Karabulut, şöyle konuştu: "Hasan'dan kurtulmak için kaçtım, şiddet uyguluyordu. Beni çocuklarımdan soğutuyordu. Çocuklarımın yanında hakaret ediyordu, 'Annenizin başka sevgilisi var' diye konuşuyordu" Şahin'le tanışmasını da anlatan Gülizar Karabulut, "2 aydır konuşuyduk. Ben de ona sığındım. Sığınmacı olarak kalıyorum" dedi.

            Hasan Bey ise "Ben asla şiddet uygulamam. 3 aydır canımla boğuşuyorum. Madem şiddet var, neden darp raporu yok?" diyerek şiddet iddiasını yalanladı.

            Gülizar Karabulut'un ağabeyi de canlı yayına katılarak "Gülizar yalan söylüyor. Ben evliliği sürecinde hep arayıp sordum. 'Şiddet görüyorsan seni alıp götüreyim' dedim, mutlu olduğunu söyledi. Hep yanındaydım" şeklinde konuştu.

            Gülizar Hanım boşanmak istediğini dile getirirken Hasan Bey, "Ben gittiği gün boşanma davası açtım zaten. Ancak boşanmadan önce benim çocuklarımın hesabını verecek. Benim çocuklarım nasıl gece 12'de annesiz kaldıysa onun hesabını verecek. Birine telefon edebilirdi. Bana gel çocuklarına bak diyebilirdi. Şiddet görüyorsa jandarmayı arayabilirdi. 6 aylık çocuk gece 12'de tek bırakılmaz" dedi.
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            Haberler Televizyon 4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı! Esra Erol’da akılalmaz olay! Hasta yatağında terkedilen Hasan’ın isyanı...
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