TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.