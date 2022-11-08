TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam ikinci bölümüyle TRT1'de ekrana gelecek. Başrollerinde Ayça Bingöl, Mesut Akusta, İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un yer aldığı dizi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlanıdı. Peki Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı?
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ayça Bingöl: CENNET
Alp Navruz: HALİL
İrem Helvacıoğlu: ZEYNEP
Mesut Akusta: YILMAZ
TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?
Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.