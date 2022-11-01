Cennet'in yaşadıkları az buz değil! TRT'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı hikayesiyle zırıl zırıl ağlattı! Meğer...

YÜREK ÇIKMAZI'NIN HİKAYESİ MEĞER GERÇEKMİŞ!

TRT1 ekranlarında izleyicilerle 1 Kasım Salı akşamı buluşacak olan Yürek Çıkmazı dizisinin hikayesi gerçek. Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin konusu ise şöyle:

Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.