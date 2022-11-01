Cennet'in yaşadıkları az buz değil! TRT'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı hikayesiyle zırıl zırıl ağlattı! Meğer...

Yürek Çıkmazı ilk bölümüyle gözyaşlarına boğacak. Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz ve Mesut Akusta'nın paylaştığı dizi 1. bölümüyle bu akşam TRT 1'de yayınlanıyor. Çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de mest etti.
YÜREK ÇIKMAZI'NIN HİKAYESİ MEĞER GERÇEKMİŞ!
TRT1 ekranlarında izleyicilerle 1 Kasım Salı akşamı buluşacak olan Yürek Çıkmazı dizisinin hikayesi gerçek. Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin konusu ise şöyle:
Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.
Cennet Tekin'in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıklar bir bir yankılanacak.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yürek Çıkmazı, fragmana bakıldığında İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor.
Tanıtım fragmanında Derbent Köyü'nün ismi geçerken, Konya'nın Derbent ilçesinde geçtiği de öğreniliyor.