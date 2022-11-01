Emel’in sözleri yürek yaktı! Kardeşlerim 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"

Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır. Gitmek için aldıkları 500 Bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır. Sese Oğulcan, Asiye ve Sarp'ın kız kardeşi gelir. Kanlar içinde yerde yatan Sarp, kendi sakarlığından kaynaklanan kazayı Ömer'in üzerine atar. Tüm gözler Ömer'e çevrilir. Ömer'in suçsuz olduğunu kanıtlaması bu kez zordur.