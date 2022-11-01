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    • 01.11.2022 22:11
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    • 01.11.2022 22:20
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    Emel’in sözleri yürek yaktı! Kardeşlerim 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer ve Asiye’nin hayallerinin önünde kendisini bir engel olarak gören Emel’in "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?" sözleri yürek yaktı. İşte Kardeşlerim 66. bölüm 2. fragmanı...

    Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Emel'in "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    65. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler.

    Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir.

    Şengül, lokantayı kaptırınca Gönül'de karşı atağa geçer ve minibüse el koyar. Şengül de rahat durmaz ve ikili müşterilerin önünde kavga tutuşur. Çocuklar lokanta açılanana kadar birlikte iş yapmalarını önerir. İkili zorunlu beraber çalışmaya başlar.

        Asiye'nin aldığı para yüzünden Doruk ile arası açılır. Doruk, Asiye'nin Ömer yüzünden başka şehre gitmesine karşı çıkar. Asiye de bu şekilde Ömer'i koruyamayacağını anlar ve parayı geri verir.

        Akif ve Nebahat'tan şüphelenen Suzan onları takibe alır. Ayla, ikisinin gideceği restoranı haber verir. Suzan suçüstü yapar ama Akif son dakika kurtulmayı başarır.

        Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır. Gitmek için aldıkları 500 Bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır. Sese Oğulcan, Asiye ve Sarp'ın kız kardeşi gelir. Kanlar içinde yerde yatan Sarp, kendi sakarlığından kaynaklanan kazayı Ömer'in üzerine atar. Tüm gözler Ömer'e çevrilir. Ömer'in suçsuz olduğunu kanıtlaması bu kez zordur.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Televizyon Emel’in sözleri yürek yaktı! Kardeşlerim 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"
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