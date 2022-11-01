Emel’in sözleri yürek yaktı! Kardeşlerim 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Emel'in "Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
65. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler.
Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir.
Şengül, lokantayı kaptırınca Gönül'de karşı atağa geçer ve minibüse el koyar. Şengül de rahat durmaz ve ikili müşterilerin önünde kavga tutuşur. Çocuklar lokanta açılanana kadar birlikte iş yapmalarını önerir. İkili zorunlu beraber çalışmaya başlar.