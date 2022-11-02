TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tuzak dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı dizide Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik gibi ünlü oyuncular da rol alıyor. Kore Big Mouth uyarlaması olan dizinin finali çok konuşuldu. Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın! ntikamın böylesi şok edecek! İşte detaylar...
TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak'ın çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin sonu merak konusu oldu.
Kore yapımı Big Mouth dizisinden uyarlama olduğu bilinen dizisinin gerçek hikayesinin finalinde bakın neler olacak!
Bıg Mouth dizisi 16 bölüm sürmüş ve her bölümünde 1 saat sürdüğünü göz önünde bulundurursak Tuzak dizisinin ya finali kısa sürede olacak ya da Tuzak dizisinin gerçek hikayesinin finali olmayacak.
Ancak Tuzak dizisinin gerçek hikayesi kadar kısa sürmeyeceği dizinin ilk sezon devam edeceği TV8 ekibi tarafından onaylandı. Tabii reytinglerde çok kötü sonuçlar doğmazsa.
Tuzak dizisi gerçek hikayesinde intikam alma yollarınında biraz sapmalar mevcut olsa da Tuzak Umut'un intikam aldığı ve Demir ile oğlu Güven'in arasını bozduğu ilk intikamı olarak gündeme çıkıyor.