16 Ekim 2022 Pazar gününde televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
16 EKİM 2022 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:45 Yalnız Kurt
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Gül Masalı
00:20 Aldatmak
03:20 Kardeşlerim
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
16 EKİM 2022 PAZAR TRT 1
05:25 Balkan Ninnisi
08:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 3'te 3
14:35 Kasaba Doktoru
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
03:30 Uyanış: Büyük Selçuklu