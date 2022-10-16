Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.10.2022 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2022 17:25
    ABONE OL

    📺Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!

    Bu akşam TV'de hangi dizilerin olduğu araştırılmaya başlandı. Hafta sonunu evde geçirenler dizi keyfi yapmak için TV yayın akışını inceliyor. Bugünkü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı haberimizde! Saatler 20:00'ı gösterdiğinde atv ekranlarında Gül Masalı dizisi yayınlanacak. Peki Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? İşte 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!

    📺Pazar akşamı hangi diziler var?

    16 Ekim 2022 Pazar gününde televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

    16 EKİM 2022 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Zamanlar Çukurova

    07:30 Atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:15 Kardeşlerim

    15:45 Yalnız Kurt

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    00:20 Aldatmak

    03:20 Kardeşlerim

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

    16 EKİM 2022 PAZAR TRT 1

    05:25 Balkan Ninnisi

    08:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:50 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerinin Peşinde

    13:20 3'te 3

    14:35 Kasaba Doktoru

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

    02:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    03:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

        16 EKİM 2022 PAZAR KANAL D

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:20 Set Ekstra

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Arda ile Omuz Omuza

        14:00 Camdaki Kız

        16:15 Üç Kız Kardeş

        18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yargı

        00:15 O Kız

        02:45 Sanal Hayatlar

        04:30 5N1K

        05:15 Yabancı Damat

        16 EKİM 2022 PAZAR SHOW TV

        07:00 Yeni Gelin

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bir Şansım Olsa

        14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Mucize Aşk

        22:45 Çaylaklar

        00:45 Çaylaklar

        02:30 Çiçek

        04 :15 Bir Şansım Olsa

        16 EKİM 2022 PAZAR TV 8

        06:30 Oynat Bakalım

        07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

        08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

        10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        13:15 MasterChef Türkiye

        15:30 Pişir de Görelim / Yeni Bölüm

        18:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Canım Annem

        02:15 Gazete Magazin

        03:30 8x8

        04:45 Bilginiz Olsun

            16 EKİM 2022 PAZAR STAR TV

            07:00 İki Aile

            07:30 Duy Beni

            11:00 Tülin Şahin ile Moda

            12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

            14:00 Gecenin Ucunda

            16:20 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

            18:15 Star Ana Haber

            19:00 Çok Güzel Hareketler 2

            20:00 Çok Güzel Hareketler 2

            23:20 Yerli Dizi Tekrar

            02:00 Yerli Dizi Tekrar

            04:00 Türk Müziği

            05:00 Kiralık Aşk
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Environment
            Haberler Televizyon 📺Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!
                SON DAKİKA