16 Ekim 2022 Pazar gününde televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...