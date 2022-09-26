Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 27.09.2022 17:03
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    • 27.09.2022 17:08
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 27 EYLÜL 2022 | Fatma'nın başına gelenlere inanamayacaksınız

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Türkiye'nin konuştuğu Cemile bugün köyünden canlı yayında eşine seslenecek... Fatma'nın başına gelenlere inanamayacaksınız... Hafta içi her gün saat 16.00'da birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol, yeni sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Anne ve babaların feryatları, aşıkların kavuşma hikayeleri milyonları ekran başına kilitliyor. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE - İZLE

    Fatma'nın başına gelenlere inanamayacaksınız...


    Cemile bugün köyünden canlı yayında eşine seslenecek...

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 27 EYLÜL 2022 | Fatma'nın başına gelenlere inanamayacaksınız
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