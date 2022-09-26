Savaş başlasın! Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor: “Osman durmuyor, durmayacak”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 5 Ekim'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Osman durmuyor, durmayacak" sözleri damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN'IN DÖRDÜNCÜ SEZON KADROSU GÖZ KAMAŞTIRACAK
Yeni sezon çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.
Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu.