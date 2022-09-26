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    • 26.09.2022 20:17
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    • 26.09.2022 20:36
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    Savaş başlasın! Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor: “Osman durmuyor, durmayacak”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 5 Ekim’de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı da yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanına “Osman durmuyor, durmayacak” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 99. Bölüm (yeni sezon) fragmanı...

    “Osman durmuyor, durmayacak”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 5 Ekim'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Osman durmuyor, durmayacak" sözleri damga vurdu.

    KURULUŞ OSMAN'IN DÖRDÜNCÜ SEZON KADROSU GÖZ KAMAŞTIRACAK
    Yeni sezon çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

    Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu.

        Yeni sezonunda seyiriciyle buluşacak olan isimler, Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer olurken, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor." açıklaması ise heyecanı arttırdı.

        Osmanlı tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.

        Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Savaş başlasın! Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor: “Osman durmuyor, durmayacak”
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