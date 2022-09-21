Cemile canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti! Esra Erol’da stüdyosunu birbirine kattı! “Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım”

Hamileyken bile şiddet gördüğünün altını çizen Cemile Hanım, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım. Çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" ifadelerini kullandı.