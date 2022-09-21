Cemile canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti! Esra Erol’da stüdyosunu birbirine kattı! “Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım”

Esra Erol'da programına Kütahya'dan başvuran Cemile Karaca, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile sorunlar yaşadığını belirterek yardım istedi.
Eşinden şiddet gördüğünü dile getiren Cemile Hanım, "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm, altınlarımı aldı, mağdur edildim" dedi.
Hamileyken bile şiddet gördüğünün altını çizen Cemile Hanım, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım. Çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" ifadelerini kullandı.