Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.09.2022 20:40
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    • 21.09.2022 21:17
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    Cemile canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti! Esra Erol’da stüdyosunu birbirine kattı! “Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kütahya’dan başvuran Cemile Karaca, “Eşim ve ailesi beni sokağa attı” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. İki çocuk annesi Cemile Hanım, eşinin kendisine ile çocuklarına sahip çıkmadığını belirterek şiddet gördüğünü itiraf etti. “Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor” Cemile Hanım, bugünkü canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti. Kavgacı ve takıntılı bir insan olduğunu dile getiren Cemile Hanım, kayınvalidesini karşısında görünce sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayında ortalığı yıkan Cemile Hanım’ın o anları ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

    Cemile canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti!

    Esra Erol'da programına Kütahya'dan başvuran Cemile Karaca, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile sorunlar yaşadığını belirterek yardım istedi.

    Eşinden şiddet gördüğünü dile getiren Cemile Hanım, "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm, altınlarımı aldı, mağdur edildim" dedi.

    Hamileyken bile şiddet gördüğünün altını çizen Cemile Hanım, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım. Çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" ifadelerini kullandı.

        Cemile Hanım, "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver" diyerek eşine seslendi.

        KAYINVALİDESİ İLE CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
        Cemile Hanım, bugünkü canlı yayında ise kayınvalidesi ile yüzleşti. Cemile Hanım, görüntülü olarak stüdyoya bağlanan kayınvalidesini karşısında görünce sinirlerine hakim olamadı.

        Cemile Hanım'ın kayınvalidesi, "Onu evden biz kovmadık. Kendisi gitti, kardeşi alıp götürmüş. Bunlar kavga etmişler, Cemile çay bardağı fırlatmış" dedi.
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            Haberler Televizyon Cemile canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti! Esra Erol’da stüdyosunu birbirine kattı! “Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım”
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