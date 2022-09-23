Esra Erol Cemile olayı ne? Cemile Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? ESRA EROL CEMİLE KİM, NE DEDİ? Eşi Ramazan Karaca ve kayınvalidesi...

Ramazan Karaca ile görücü usulüyle evlendirilen Cemile Hanım, evliliğinde sorunlar yaşadığını ifade ederek Esra Erol'dan ve ekibinden yardım talep etti.

"Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim" diyen hamileyken bile şiddet gördüğünü belirterek, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" ifadelerini kullandı.

Karısından boşanmak isteyen Ramazan Karaca ile görüşen Cemile Hanım, "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver" dedi.