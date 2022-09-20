Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta başlıyor? ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu ne? İşte oyuncuları ve karakterleri...

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler merak konusu oldu. Duyurulduğu ilk gün itibariyle heyecan uyandıran dizinin 1. bölümünün izleyiciyle buluşmasına çok az bir zaman kaldı. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil yer alıyor. Diziyi merakla bekleyenler bir çok soruyu gündeme getirdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu ne? İşte oyuncuları ve karakterleri...