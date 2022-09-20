Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümde aksiyon ve duygu yüklü sahneler! Süleyman Çakır ve Hızır Çakırbeyli'yi sollayacak: "Reis geri döndü"

GÜÇLÜ KADINLAR

Yerlerinizi alın, çünkü Atv bomba bir diziyle sezona giriş yapıyor. Oktay Kaynarca yine kendini zirveye taşıdı. Yalnızca Kaynarca da değil Pelin Akil, Ebru Özkan Saban, Eren Vurdem, Mina Derman… Liste epey uzun… Dizideki kadın karakterlerin güçlü duruşu dikkat çekiyor.