Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümde aksiyon ve duygu yüklü sahneler! Süleyman Çakır ve Hızır Çakırbeyli'yi sollayacak: "Reis geri döndü"
Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam Atv'de ekran yolculuğuna başlıyor. Galası önceki gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen dizinin poje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait. İki başarılı isim el ele vererek herkesi ekran başına kilitlemeye geliyor. Eğer sinema filmi tadında bir dizi izlemek istiyorsanız bu akşam saat 20:00'ı gösterdiğinde ATV'yi açmalısınız. Bir an olsun sıkılmadan izleyeceğiniz aksiyon ve duygu yüklü sahnelere bir de harikulade oyunculuklar eklenince önümüzdeki haftayı iple çekeceksiniz. Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'de Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümü değerlendirdi. Süleyman Çakır ve Hızır Çakırbeyli dendiğinde neler hissediyorsanız Cezayir Türk isminde daha fazlasını hissedeceksiniz. Dizide yer alan sürpriz karakter ile yüzlerde tebessüm oluşacak. Son sahnede ise mendilleri hazır edin! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümde merak edilenler ve Oktay Kaynarca'nın takvim.com.tr'ye verdiği çok özel bilgiler...
20.09.2022 17:53 - Son Güncelleme: 20.09.2022 19:04
"REİS GERİ DÖNDÜ"
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümde aksiyon ve duygu yüklü sahneler! Cezayir Türk; Süleyman Çakır ve Hızır Çakırbeyli'yi sollayacak...
GÜÇLÜ KADINLAR
Yerlerinizi alın, çünkü Atv bomba bir diziyle sezona giriş yapıyor. Oktay Kaynarca yine kendini zirveye taşıdı. Yalnızca Kaynarca da değil Pelin Akil, Ebru Özkan Saban, Eren Vurdem, Mina Derman… Liste epey uzun… Dizideki kadın karakterlerin güçlü duruşu dikkat çekiyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümde abisinin intikamını aldıktan sonra iki farklı yerde farklı ailelere sahip olan Cezayir Türk'ün hayatını izlerken kendinizi birçok karakterin yerine koyacaksınız.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO