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    • Magazin
    • 20.09.2022 16:45
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    • 20.09.2022 16:45
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    Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası rolü oynayan Ethem hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi polisiye temada yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor?

    ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bomba gibi geliyor! Fragramanıyla izleyicilerinin beğesini kazanan dizinin oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    KEREM KUPACI ETHEM MARNA KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

    Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.

    "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler.

    Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.

    KEREM KUPACI KİMDİR?

    Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 İzmir doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

        2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır.

        2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.

        Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.

        KEREM KUPACI DİZİLERİ

        2022- Ben Bu Cihana Sığmazam (Ethem)

        2017-2019 - Kalk Gidelim (Halil)

        2015 - Kırgın Çiçekler (Sedat)

        2015 - Bedel (Taner)

        2013 - Gelmeyen Bahar (Kerim)

        2010 - Elde Var Hayat (Rıfat)

        2010 - Rina (Özer)

        2008 - Osmanlı Cumhuriyeti (Dumrul)

        2007 - Elveda Rumeli (Ömer)

        2007 - Hayal ve Gerçek (Muzaffer)

        2003-2006 - Hayat Bilgisi (Pikaçu Kerem)

        2002 - Kuzenlerim (Tolga)

        2001 - Baba Evi (Çetin)

        2000 - Dikkat Bebek Var (Aykut)

        2000 - Çilekli Pasta (Muzaffer)

        1999 - Evimiz Olacak mı (Serdar)

        1999 - Kahpe Bizans (Borazancı)
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        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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