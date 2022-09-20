ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bomba gibi geliyor! Fragramanıyla izleyicilerinin beğesini kazanan dizinin oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir, kim oynuyor? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
KEREM KUPACI ETHEM MARNA KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.
"Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler.
Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.
KEREM KUPACI KİMDİR?
Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 İzmir doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.