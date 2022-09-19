MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 22 Eylül 2022 | SON DAKİKA: Mehmet Karahan'ın katili kim?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Ablasının yanında öldürülen radyocu, bir rüya için ağıt! "Kardeşim 'anne buraya gelsene' dedi beyaz kıyafetler, suyun içinde..." Vicdan azabı mı, katlettiği gerçeğin etkisi mi? DJ Gezgin'i kim, nasıl yok etti?
Seviyor, sevmiyor... Dert, ayrılık... Aşk uğruna dökülen gözyaşı... 40 yıllık evliliği kurtarma mücadelesi Müge Anlı'da!