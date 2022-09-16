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Haberler Televizyon Müge Anlı'da şok itiraf! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı'da şok itiraf! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı'da şok itiraf! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla mı saklandı? Kan donduran sözler stüdyodaki o ismi gözyaşlarına boğdu. DJ Gezgin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında araştırılmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup Gediz deltasının bulunduğu bölgedeki köprüden çuvalla atıldığı yönündeki iddialar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

16.09.2022 13:00 - Son Güncelleme: 16.09.2022 13:16
Müge Anlı’da şok itiraf! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

MÜGE ANLI'DA ŞOK İTİRAF!

DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da şok itiraf! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine gelen DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı’da şok itiraf! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup saklanmış olabileceği öne sürüldü. Müge Anlı, canlı yayında, "Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yayını ihbar kabul etti.

DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? - Video

Müge Anlı’da şok itiraf! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

Yayınına bağlanan görgü şahitleri ise, "Beyaz bir araba vardı. Arka kapısı açıldı ve ve bir çuval çıkardı bir adam. İçinde bir insan oturuyor gibi duruyordu, o çuvalı zorla köprüden aşağıya attı." dedi.

Müge Anlı’da şok itiraf! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu

Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ise canlı yayında ilk kez gözyaşlarına boğuldu.

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