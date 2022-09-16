Müge Anlı'da şok itiraf! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu
Müge Anlı'da şok itiraf! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla mı saklandı? Kan donduran sözler stüdyodaki o ismi gözyaşlarına boğdu. DJ Gezgin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında araştırılmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup Gediz deltasının bulunduğu bölgedeki köprüden çuvalla atıldığı yönündeki iddialar karşısında gözyaşlarına boğuldu.
16.09.2022 13:00 - Son Güncelleme: 16.09.2022 13:16
MÜGE ANLI'DA ŞOK İTİRAF!
DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? Kan donduran sözler o ismi gözyaşlarına boğdu.
DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup saklanmış olabileceği öne sürüldü. Müge Anlı, canlı yayında, "Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yayını ihbar kabul etti.
DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? - Video