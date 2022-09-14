DJ Gezgin cinayetinde şok itiraf! Müge Anlı'daki iddialar stüdyoyu karıştırdı! Abla Fatma Karadağ: "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken..."
DJ Gezgin cinayeti hakkında her geçen gün çeşitli iddialar ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. DJ Gezgin lakabıyla tanınan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında ipler gerildi. Stüdyoda Müge Anlı sinirlerine hakim olamazken, cinayette kilit rolde olan Fatma Karadağ suçlamalara yanıt vermemek için ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...
14.09.2022 16:39 - Son Güncelleme: 14.09.2022 16:39
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde, Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi.
Fatma Karadağ, cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz için "Cemal eşini kıskandığı için kardeşimi komalık etti" ifadelerini kullandı.