Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeni: "Dayım bir daha..."
Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' lakaplı Mehmet Karahan'ın katili kim? Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim bildiklerini saklıyor mu yoksa cinayetin içinde parmağı mı var? Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili arasında tansiyon yükselirken Müge Anlı ekibine konuşan Bahattin Bey, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Olayın gününü ve fotoğrafını gösteren Bahattin Bey'in Alim hakkındaki sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.
13.09.2022 13:15 - Son Güncelleme: 13.09.2022 13:40
Müge Anlı son bölümde olay itiraf! O sözler ağızları açık bıraktı! Vahşice öldürülen 'DJ Gezgin' Mehmet Karahan'ın yeğeniyle ilgili Bahattin Bey'in itirafı milyonları ekran başına kilitledi.
Müge Anlı son bölümde Bahattin Bey anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı'da katili aranan Mehmet Karahan'ın yeğeni hakkında olay itiraf - Video
Tarih bile veren Bahattin Bey, Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim'in kendisine, "Dayım bir daha gelmeyecek" dediğini dedi hatta o güne ait fotoğraflarının da olduğunu ifade etti.