Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 15.09.2022 09:50
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    • 15.09.2022 09:52
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 15 Eylül 2022 | Radyocu DJ Gezgin cinayetinde olay itiraflar!

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Hasret bitti, Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitledi. DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında tansiyon yükselirken, Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Cinayetin aydınlatılmasında kilit öneme sahip olan ilaçlarla ilgili sorular yöneltirken Fatma Karadağ suçlamalara cevap vermemek için stüdyoyu birbirine kattı. İşte yaşananlar....

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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    Radyocu DJ Gezgin cinayetinde olay itiraflar Müge Anlı canlı yayınında peş peşe geldi stüdyo karıştı!

    Programa Fatma Karadağ'ın ablasının itirafları damga vurdu.

    DJ Gezgin'in katili kim? Alim korktuğu için mi susuyor? Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedi nerede?
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 15 Eylül 2022 | Radyocu DJ Gezgin cinayetinde olay itiraflar!
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