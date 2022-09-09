Müge Anlı'nın canlı yayında yüreği ağzına geldi! Kızı Melisa Baytemir bulundu duydukları karşısında dayanamadı bayıldı işte o anlar...
Müge Anlı'nın canlı yayında yüreği ağzına geldi! Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkutan anlar yaşandı. "Anneme gidiyorum" diye evden çıkan ve iki yaşındaki kızıyla birlikte günlerdir kayıp olan Melisa Baytemir'i Müge Anlı ekibi buldu. Müge Anlı ile telefonda konuşan genç kızın söylediklerine dayanamayan annesi stüdyoda öyle bir bayıldı ki yürekler ağza geldi.
09.09.2022 14:11 - Son Güncelleme: 09.09.2022 14:15
Müge Anlı'nın canlı yayında yüreği ağzına geldi! Kızı Melisa Baytemir bulundu duydukları karşısında dayanamadı bayıldı, işte o anlar...
Müge Anlı'da yürekler ağza geldi acılı anne yüzüstü bayıldı - Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Ankara'daki bir parkta 2 kadınla tanışan Melisa Baytemir'in kızı Miray'ı da yanına alıp kayıplara karıştığı daha sonra geri gelip eşinden 20 bin TL alarak boşandığı iddia edildi.
Anneme gidiyorum deyip 2 yaşındaki kızı ile birlikte kayıplara karışan Melisa Baytemir, 39 gün sonra Müge Anlı ekibi tarafından bulundu.