Müge Anlı'nın canlı yayında yüreği ağzına geldi! Kızı Melisa Baytemir bulundu duydukları karşısında dayanamadı bayıldı, işte o anlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Ankara'daki bir parkta 2 kadınla tanışan Melisa Baytemir'in kızı Miray'ı da yanına alıp kayıplara karıştığı daha sonra geri gelip eşinden 20 bin TL alarak boşandığı iddia edildi.