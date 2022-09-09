SON DAKİKA: Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde itiraf: "DJ Gezgin'in cinayet anı ablasının telefonunda!"
SON DAKİKA... Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde itiraf! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili hakkında görgü tanıkları konuşmaya başladı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın stüdyoda bulunan yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi, "Dayımın cinayet anı annemin telefonunda" şaşkına çevirdi. İşte kan donduran detaylar...
09.09.2022 12:45 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:00
"DJ GEZGİN'İN CİNAYET ANI ABLASININ TELEFONUNDA!"
Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde şok itiraf!
Stüdyoda suspus olmuştu... DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde vahşet ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.
DJ Gezgin cinayetinde kilit isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu ortalık karıştı - Video