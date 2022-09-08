Müge Anlı canlı yayında itiraf! Stüdyoda suspus olmuştu DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde vahşet ortaya çıktı: "Kafasını..."
Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Stüdyoda suspus olmuştu... DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde vahşet ortaya çıktı. DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili hakkında görgü tanıkları konuşmaya başladı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın stüdyoda bulunan yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi. İşte kan donduran detaylar...
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SON DAKİKA İTİRAFI!
Stüdyoda suspus olmuştu... DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde vahşet ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.
DJ Gezgin cinayetinde kilit isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu ortalık karıştı - Video
DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu.
Ali Rıza Kılıç, Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi. Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini ifade etti.