Müge Anlı canlı yayında itiraf! Stüdyoda suspus olmuştu DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde vahşet ortaya çıktı: "Kafasını..."

Ali Rıza Kılıç, Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi. Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini ifade etti.