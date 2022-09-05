ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 5 Eylül 2022 | "Annem Seyhan, babamı dolandırıp evli sevgilisine kaçtı"

Atv canlı yayın... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da canlı yayınında.
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