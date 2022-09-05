Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 05.09.2022 16:56
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    • 05.09.2022 17:00
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 5 Eylül 2022 | "Annem Seyhan, babamı dolandırıp evli sevgilisine kaçtı"

    Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün... Hafta içi her gün saat 16.00'da birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol, yeni sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak, anne ve babaların feryatları, aşıkların kavuşma hikayeleri yer alacak. "Annem Seyhan, babamı dolandırıp evli sevgilisine kaçtı" diyen Gülcan Aksu'dan ağızları açık bırakan iddialar ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Atv canlı yayın... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da canlı yayınında.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    "Annem Seyhan, babamı dolandırıp evli sevgilisi Özgür Coşkun'a kaçtı" diyen Gülcan Aksu'dan şok sözler!


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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 5 Eylül 2022 | "Annem Seyhan, babamı dolandırıp evli sevgilisine kaçtı"
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