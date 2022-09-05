Esra Erol’da akılalmaz iddialar! Hem Gülcan’ın hem de kardeşinin yaşadıkları kan dondurdu! “Annem yüzünden tacize uğradım”

ÖZGÜR COŞKUN CANLI YAYINDA!

Özgür Coşkun da Gülcan Hanım'ın iddialarını yalanlayarak "Onlar ada çayları, kekik falan satıyordu. Ben onlardan alışveriş yaptım. Seyhan Hanım geçen günlerde benden yardım istedi. Eşi dövmüş sanırım, benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

Gülcan Hanım da tüm bunların üzerine elinde kayıtlar olduğunu dile getirerek iddialarının arkasında durdu.