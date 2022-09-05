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    • Televizyon
    • 05.09.2022 20:01
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    • 05.09.2022 20:10
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    Esra Erol’da akılalmaz iddialar! Hem Gülcan’ın hem de kardeşinin yaşadıkları kan dondurdu! “Annem yüzünden tacize uğradım”

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da başvuran Gülcan Aksu, “Annem Seyhan Güngör, babamı dolandırıp Özgür Coşkun’a kaçtı” diyerek yardım istedi. 9 yaşındaki velayetini almak için annesine ulaşmak istediğini dile getiren iki çocuk annesi 26 yaşındaki Gülcan Hanım, anlattıklarıyla kan dondurdu. Hem Gülcan Hanım’ın hem de kardeşinin yaşadıkları izleyenleri kahretti. İşte detaylar...

    “Annem yüzünden tacize uğradım”

    Esra Erol'da programına başvuran Gülcan Aksu, annesinin evdeki tüm eşyaları alıp kaçtığını dile getirerek "Annem Seyhan Güngör, babamı dolandırıp Özgür Coşkun'a kaçtı" dedi.

    Gülcan Hanım, babasının duyma engelli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Babamı 'sana bir yerden miras düşecek, boşanmamız lazım' diye kandırmış. Miras için babam boşanmayı kabul etmiş, hayatımız kurtulur diye düşünmüş. Aynı evde yaşıyorlardı, mirası aldıktan sonra evleneceklerdi. Bizim bundan haberimiz yok. Annem sürekli evden çıkıyor, bir yere gidiyor. Babama miras için diyormuş, bana 'gezmeye gidiyorum' diyordu. Kardeşimin velayeti annemde onu da alıp otellere gidiyormuş"

    Annesi Seyhan Güngör ile Özgür Coşkun'un kimseye haber vermeden kardeşini sünnet ettirdiklerini belirten Gülcan Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlişkilerini başkasına söylemesin diye kardeşimi yine sünnet ettiririz diye tehdit etmişler. Evden ayrıldığı süreçte kardeşim bu adamdan şiddet gördü. Annem de bir iki kere eve gözü mosmor gelmiş, babam söyledi. Düştüğünü belirtip şiddeti söylemiyor. Ancak babam küfür etse hemen şikayet eder"

        "20 SENE ÖNCE ASILI BULUNDU"
        Annesi ve babasının evlilikleri hakkında da konuşan Gülcan Hanım, "Benim babam 20 sene önce evde asılı bulundu. Önce sırtından darbe yemiş. Asılmış sonra ip kesilmiş. Bence babamı annem astı. Çünkü ipler ortada yok, makas yok. Babam yoğum bakımda yattı, yürüyemedi, duyma yetisini kaybetti. Bence babam, annemi biriyle gördü. Daha önce de böyle şeyleri vardı. Babamı astılar ve kendini astı süsü verdiler" diye konuştu.

        SEYHAN GÜNGÖR CANLI YAYINDA!
        Gülcan Hanım'ın tüm bu iddialarının ardından Esra Erol ekibi Seyhan Güngör'e ulaştı. Canlı yayında telefonla bağlanan Seyhan Güngör, "İzmir'de amcamın yanındayım" dedi.

        ANNE-KIZ CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
        Kızının iddialarını yalanlayan Seyhan Güngör, "Ben miras falan demedim. Kendisi boşanmak istedi zaten. Ben de boşanmak istiyordum" ifadelerini kullandı. Özgür Coşkun ile birlikte olduğunu da yalanlayan Seyhan Güngör, "Başkasının da yuvasını yıkmasın. Benim Özgür Bey ile ilişkim yok. Satıcılık yapıyordum ben, o da müşterimdi. Ben onunla hiç görüşmedim" şeklinde konuştu.

            Bunun üzerine Esra Erol, "Ekip arkadaşlarımla görüşme sırasında 'Özgür beyle 3-4 gün önce beraberdik' demişsiniz ve sizin telefonunuzu bize Özgür Bey vermiş" diyerek Seyhan Güngör'ün sözlerini yalanladı.

            Tek isteğinin kardeşinin velayetini almak olduğunu dile getiren Gülcan Hanım ise "Nasıl yazdıracağım ben çocuğu okula?" diye isyan etti.Gülcan Hanım, annesinin 'el alemin adamını suçlamasınlar' demesi üzerine ise "Annemin sevgilisi Özgür telefonda mesajlarla beni tehdit etti" dedi.

            ÖZGÜR COŞKUN CANLI YAYINDA!
            Özgür Coşkun da Gülcan Hanım'ın iddialarını yalanlayarak "Onlar ada çayları, kekik falan satıyordu. Ben onlardan alışveriş yaptım. Seyhan Hanım geçen günlerde benden yardım istedi. Eşi dövmüş sanırım, benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

            Gülcan Hanım da tüm bunların üzerine elinde kayıtlar olduğunu dile getirerek iddialarının arkasında durdu.

                "ANNEM YÜZÜNDEN TACİZE UĞRADIM"
                Yayından ayrılırken bir itirafta bulunan Gülcan Hanım, "20 yıl önce ben bu kadın yüzünden tacize uğradım. Adamın yüzünü bugün getirseniz hatırlarım. Söyleyemediğim için şikayetçi olamadım. Kardeşim de bu yüzden söyleyemedim. 6 yaşımdaydım" diyerek kan dondurdu.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz iddialar! Hem Gülcan’ın hem de kardeşinin yaşadıkları kan dondurdu! “Annem yüzünden tacize uğradım”
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