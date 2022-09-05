Esra Erol’da akılalmaz iddialar! Hem Gülcan’ın hem de kardeşinin yaşadıkları kan dondurdu! “Annem yüzünden tacize uğradım”

Esra Erol'da programına başvuran Gülcan Aksu, annesinin evdeki tüm eşyaları alıp kaçtığını dile getirerek "Annem Seyhan Güngör, babamı dolandırıp Özgür Coşkun'a kaçtı" dedi.
Gülcan Hanım, babasının duyma engelli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Babamı 'sana bir yerden miras düşecek, boşanmamız lazım' diye kandırmış. Miras için babam boşanmayı kabul etmiş, hayatımız kurtulur diye düşünmüş. Aynı evde yaşıyorlardı, mirası aldıktan sonra evleneceklerdi. Bizim bundan haberimiz yok. Annem sürekli evden çıkıyor, bir yere gidiyor. Babama miras için diyormuş, bana 'gezmeye gidiyorum' diyordu. Kardeşimin velayeti annemde onu da alıp otellere gidiyormuş"
Annesi Seyhan Güngör ile Özgür Coşkun'un kimseye haber vermeden kardeşini sünnet ettirdiklerini belirten Gülcan Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlişkilerini başkasına söylemesin diye kardeşimi yine sünnet ettiririz diye tehdit etmişler. Evden ayrıldığı süreçte kardeşim bu adamdan şiddet gördü. Annem de bir iki kere eve gözü mosmor gelmiş, babam söyledi. Düştüğünü belirtip şiddeti söylemiyor. Ancak babam küfür etse hemen şikayet eder"