Zuhal Topal'la Yemekteyiz programınını bu haftaki yarışmacısı Faruk Eldem hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Eldem daha önce de yarışmada yer almıştı. Peki Yemekteyiz Faruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Yemekteyiz Faruk sevgilisi kim? İşte İnstagram hesabı...