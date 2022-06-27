Zuhal Topal'la Yemekteyiz programınını bu haftaki yarışmacısı Faruk Eldem hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Eldem daha önce de yarışmada yer almıştı. Peki Yemekteyiz Faruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Yemekteyiz Faruk sevgilisi kim? İşte İnstagram hesabı...
YEMEKTEYİZ FARUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Faruk Eldem yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
Faruk Eldem'in İnstagram'da 63 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Eldem normal hayatında kuaförlük yapmaktadır. Gelinler için makyaj ve saç tasarımı hazırlamaktadır.
FARUK ELDEM SEVGİLİSİ KİMDİR?
İşte Benim Stilim yarışmasındaki hırslı halleriyle tanınan Özden Cerrahoğlu'nun Faruk Eldem'in sevgilisi olduğu iddia ediliyor.