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    • Televizyon
    • 28.06.2022 00:26
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    • 28.06.2022 00:26
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    Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı nefes kesti! "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..."

    ATV'nin yeni yaz dizilerinden biri olan Sevmek Zamanı yayın hayatına gümbür gümbür başladı. Kısa sürede büyük ses getiren Sevmek Zamanı dizisinin 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..." sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı...

    Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez...

    Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk gibi sevilen oyuncuları buluşturan Sevmek Zamanı'nın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..." sözleri damga vurdu.

    Öte yandan son bölümde yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Sevmek Zamanı 2. bölümde neler oldu?

    SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM ÖZETİ
    Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.

    Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır.

        Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur. Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz.

        Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.
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