Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı nefes kesti! "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..."

SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.