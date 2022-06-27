Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı nefes kesti! "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..."

Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk gibi sevilen oyuncuları buluşturan Sevmek Zamanı'nın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..." sözleri damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Sevmek Zamanı 2. bölümde neler oldu?
SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.
Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır.