Kısmetse Olur Aycan Yemekteyiz'e katıldı Faruk Bey ile göbek attı! Arkadaşının eski kocasıyla evlenmişti! Zuhal Topal'a geldi böyle dans etti
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına Kısmetse Olur'un Aycan'ı katıldı. Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması sebebiyle hayranlarını çok şaşırtmıştı. Gündemden düşmeyen Aycan Varış bu kez Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programına konuk olarak katıldı. Faruk Bey ile karşılıklı göbek attı.
27.06.2022 16:56 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:56
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur adlı evlilik programı halen akıllarda. Kadın ve erkeklerin adaylarıyla bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra evililik kararı aldığı programda Aycan Varış en çok tanınırlığı olan gelin adaylarındandı. Programda ruh eşini bulamayan Varış daha sonra yakın arkadaşının eski kocası ile evlilik kararı aldı. Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yaratsa da Varış'ın yakın çevresine, "Benim bir yanlışım yok. Onlar zaten boşanmış" dediği iddia edildi. Uzun süre ekranlardan uzak olan Aycan Zuhal Topal'ın programında ortaya çıktı.