Kısmetse Olur Aycan Yemekteyiz’e katıldı Faruk Bey ile göbek attı! Arkadaşının eski kocasıyla evlenmişti! Zuhal Topal’a geldi böyle dans etti

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur adlı evlilik programı halen akıllarda. Kadın ve erkeklerin adaylarıyla bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra evililik kararı aldığı programda Aycan Varış en çok tanınırlığı olan gelin adaylarındandı. Programda ruh eşini bulamayan Varış daha sonra yakın arkadaşının eski kocası ile evlilik kararı aldı. Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yaratsa da Varış'ın yakın çevresine, "Benim bir yanlışım yok. Onlar zaten boşanmış" dediği iddia edildi. Uzun süre ekranlardan uzak olan Aycan Zuhal Topal'ın programında ortaya çıktı.