Yıllar önce evlatlık verilen ve annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür Kurşun'un Nurcihan Hanım ile buluşması Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Dakikalarca gözyaşı döken Ömür ve annesi, birbirlerine sımsıkı sarılarak izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.
14 yaşında istismara uğrayarak Ömür'e hamile kalan annenin hayat hikayesi de izleyenleri duygulandırmıştı. Annesine kavuşan Ömür Kurşun, ilerleyen günlerde ise biyolojik babası ile bir araya gelmişti.
Annesiyle kavuşma anı akıllara kazınan Ömür Kurşun, babası Mustafa Şan ile kavuşmasında da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.