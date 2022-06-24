Her iki tarafı da kaybetmekten korktuğunu dile getiren Ömür Bey, "Annemin yanına gidersem babamı, babamın yanına gidersem annemi kaybedecek gibi hissediyorum. İkisine de sarılmak istiyorum. Bir elim o tarafta, bir elim bu tarafta. Geçmişte onların da yaşadıkları acı var, benim de. Ne ben onlarınkini telafi ederim ne de onlar benimkini. Belki bir ay içinde belki bir sene de unuturum belki de hiç unutamam. Onlar da benim acımı çeksin istemem ama 30 yılın acısını çekecekler" şeklinde konuştu.

Anne ve babasından beklentilerini de açıklayan Ömür Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Yapmacık bir sevgi istemiyorum. Gerçekten sevsinler. Hata yaptıysam, ben üzülürüm diye söylememezlik yapmasınlar. Söylesinler, gerekirse kalbimi kırsınlar ama yapmacık olmasınlar. Benim istediğim bu"