Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.06.2022 19:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2022 19:42
    ABONE OL

    Esra Erol’da sezon finalinde duygusal anlar! Anne-babası 30 yıl sonra karşı karşıya geldi! Ömür son kararını verdi

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programı sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programın yayınlanan son bölümüne doğar doğmaz evlatlık verilen Ömür Kurşun’un 30 yıl sonra anne ve babasıyla yüzleşmesi damga vurdu. Yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelen Mustafa Şan ile Nurcihan Hanım, tüm kozlarını paylaştı. Ömür Bey ise biyolojik anne ve babasıyla ilgili son kararını verdi. İşte o anlar...

    Ömür son kararını verdi

    Yıllar önce evlatlık verilen ve annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür Kurşun'un Nurcihan Hanım ile buluşması Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Dakikalarca gözyaşı döken Ömür ve annesi, birbirlerine sımsıkı sarılarak izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

    14 yaşında istismara uğrayarak Ömür'e hamile kalan annenin hayat hikayesi de izleyenleri duygulandırmıştı. Annesine kavuşan Ömür Kurşun, ilerleyen günlerde ise biyolojik babası ile bir araya gelmişti.

    Annesiyle kavuşma anı akıllara kazınan Ömür Kurşun, babası Mustafa Şan ile kavuşmasında da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

        Baba Mustafa Şan, oğlunun ayaklarına kapanarak gözyaşı dökmüştü. Yaşadığı trajik olaylar nedeniyle evden dışarı çıkmayan baba, oğlu için Gaziantep'ten İstanbul'a geldiğini belirtmişti.

        Oğlundan kendisini kabul etmesini isteyen Mustafa Şan, "Ben kötü de olsam sen benim oğlumsun. Uzaktan da olsa ben seni artık takip edeceğim" cümlelerini kullanmıştı. 30 yıl sonra oğluna kavuşan baba, "Evimin üst katını oğlum için hazırlıyorum" demişti. Ömür'ün Mustafa Şan'a "Baba" diye seslenmesi herkesi duygulandırmıştı.

        TÜM KOZLARINI PAYLAŞTI!
        Esra Erol'da sezon finalinde Ömür Bey'in biyolojik anne ve babası tüm kozlarını paylaştı. Mustafa Bey, "Her yerde oğlumu aradım. Nurcihan, bana oğlumu göstermedi" diyerek sitem etti.

            Seslerin yükseldiği canlı yayında Nurcihan Hanım, "Ben daha önce de söyledim, inkar etmedim. Biyolojik babası da Ömür'ü arıyordu diye söyledim. Ancak ben onun benim oğlumla görüşmesini istemedim. Benim gençliğimi yaktı, o yüzden 'oğlum öldü' dedim" ifadelerini kullandı.

            Nurcihan Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun gibi bir insanla çocuğumun karşılaşmasını istemedim. Benim hayatımı kirletti, çocuğumun da kirletmesini istemedim" dedi.

            Anne ve babasını dinleyen Ömür Bey ise şunları söyledi: "Ben ikisine de şans veririm, 30 yılın hatırına. Kendim için veririm bu şansı. Ancak ikisi de 30 yılın acısına hazır olsun. Dün ikisine de söyledim, 'Ben sizdenim, affederim ama bu 30 yılın acısını da çıkartırım' dedim"

                Nurcihan Hanım ile Mustafa Bey ise oğullarına "Her şeye hazırım" şeklinde karşılık verdi.

                Her iki tarafı da kaybetmekten korktuğunu dile getiren Ömür Bey, "Annemin yanına gidersem babamı, babamın yanına gidersem annemi kaybedecek gibi hissediyorum. İkisine de sarılmak istiyorum. Bir elim o tarafta, bir elim bu tarafta. Geçmişte onların da yaşadıkları acı var, benim de. Ne ben onlarınkini telafi ederim ne de onlar benimkini. Belki bir ay içinde belki bir sene de unuturum belki de hiç unutamam. Onlar da benim acımı çeksin istemem ama 30 yılın acısını çekecekler" şeklinde konuştu.

                Anne ve babasından beklentilerini de açıklayan Ömür Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Yapmacık bir sevgi istemiyorum. Gerçekten sevsinler. Hata yaptıysam, ben üzülürüm diye söylememezlik yapmasınlar. Söylesinler, gerekirse kalbimi kırsınlar ama yapmacık olmasınlar. Benim istediğim bu"
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Erdoğan’dan Marmaris yangınıyla ilgili flaş açıklama
                Haberler Televizyon Esra Erol’da sezon finalinde duygusal anlar! Anne-babası 30 yıl sonra karşı karşıya geldi! Ömür son kararını verdi
                    SON DAKİKA