Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Yenişehir’i baş şehir ilan etti!

Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümünde Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi, Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da ve Sultan Alaeddin'de yankı bulur. Dursun Fakih, Şeyh Edebali'yle Sultan Alaeddin'in emanetlerini Osman Bey'e iletmek için Kayı Obasına gelir.
Osman Bey, Yenişehir fethine katılan Alpları ve Beyleri yanına alarak ahaliye "Yenişehir gayrı İnegöl, Bilecik ve cümle hisar gibi Kayı'nın mülküdür! Amma tebaamız artık Kayı'dan büyüktür! Biz de bu büyüklüğü bilip, gayrı hamlelerimizi ona göre yapacağız! Sancağımızın dalgalandığı hiçbir toprakta, haksızlık ve zulüm olmayacak!" diyerek seslenir.
Kalabalığın arasında Çobanoğlu Ali Bey, oğlu Mustafa ve Alpları da bulunurlar. Dursun Fakih, Osman Bey'in yanına gelerek "Sultan Alaeddin'in alametleridir Osman Bey! Sana süratli ve gürbüzünden at yolladı! Fetihlerin durmasın der! Mahir hattatlar elinden Kur'an-ı Kerim yolladı! Hükmün hep Kur'an üzerine olsun der! Sana keskininden pusat yolladı! Önünde zalimler duramasın der! Sultan fethini kutlar ve sevincinle sevinir Osman Bey! " diyerek Sultan Alaeddin'in alametlerini verir.