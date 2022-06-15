Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Yenişehir’i baş şehir ilan etti!

Osman Bey, Yenişehir fethine katılan Alpları ve Beyleri yanına alarak ahaliye "Yenişehir gayrı İnegöl, Bilecik ve cümle hisar gibi Kayı'nın mülküdür! Amma tebaamız artık Kayı'dan büyüktür! Biz de bu büyüklüğü bilip, gayrı hamlelerimizi ona göre yapacağız! Sancağımızın dalgalandığı hiçbir toprakta, haksızlık ve zulüm olmayacak!" diyerek seslenir.