Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti! Osman Bey, Romanos’un cezasını kesti
Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne! Osman Bey ve alpları Yenişehir'i fethetti! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 98'inci bölümüne Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi ve fetih sırasında Demirci Davud ile Aygül Hatun'un şehit olmaları damgasını vurdu. İşte milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman'a damga vuran o sahneler...
'Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümünde Osman Bey ve Alpları Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar, Bacılar ve Cerkutay, İznik'ten Yenişehir'e yardım için giden bir konvoyu ele geçirip rahibe ve tekfur askeri kılığında kaleye sızarlar.
Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş, Roma askerleriyle kahramanca savaşmalarına rağmen Komutan İshak tarafından ele geçilirler. Romanos, onları konuşturup Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için işkenceler yapar. Zindana atılan Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş'i Hatunlar ve Cerkutay kurtarmak için seferber olurlar.
Osman Bey ve alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır. Romanos, Osman Bey'e baltasını fırlatır ve kalenin sokaklarına doğru kaçar. Roma askerleri Osman Bey ve alplarını oklayacakken çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar, askerleri ok yağmuruna tutarlar.
Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal'ı kurtarırlar. Osman Bey, Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey'in, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da kullanarak yaptığı plan işlemektedir. Malhun, Ayşe Hatunlar, Bacılar, Bala, Aygül ile Cekutay, Osman Bey ve alplarıyla Yenişehir sokaklarından ölesiye savaşırlar, Roma askerlerini biçerler.