Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti! Osman Bey, Romanos’un cezasını kesti

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş, Roma askerleriyle kahramanca savaşmalarına rağmen Komutan İshak tarafından ele geçilirler. Romanos, onları konuşturup Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için işkenceler yapar. Zindana atılan Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş'i Hatunlar ve Cerkutay kurtarmak için seferber olurlar.