Behzat Ç Oyuncu Kadrosu ve Konusu! Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor?

Behzat Ç dizisinin yeniden çekilip çekilmeyeceği dizinin hayranalrı tarafından oldukça merak ediliyordu. Dizinin başrolü Behzat Ç'den gelen haberle dizinin hayranları oldukça sevindi. Peki, Behzat Ç yeniden mi çekilecek? Behzat Ç ne zaman çekilecek? Behzat Ç oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Behzat Ç Yeniden Mi Çekiliyor?

2010 yılında ekranlarda boy göstermeye başlayan Behzat Ç dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Üçüncü sezonun bitmesinin ardından 6 yıl sonra dördüncü sezonuyla dijital olarak yayınlanan dizi aynı ilgiyle takip edilmişti. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu'ndan gelen açıklamayla dizinin yeniden çekileceği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Beşikçioğlu "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" ifadelerini kullanarak dizinin hayranlarına müjdeli haberi verdi. Dizinin aynı kadroyla devam edeceğini belirtirken ufak kadro değişiklikleri olabileceğini de aktardı.