Bir Zamanlar Çukurova (141.) final bölümüyle nefesleri kesecek! Çukurova’ya adalet getirmenin gururu yaşanırken düğünde bomba şoku!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu 16 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 141'inci bölümüyle noktalıyor.