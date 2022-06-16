Bir Zamanlar Çukurova (141.) final bölümüyle nefesleri kesecek! Çukurova’ya adalet getirmenin gururu yaşanırken düğünde bomba şoku!
Bir Zamanlar Çukurova (141.) final bölümüyle nefesleri kesecek! Çukurova'ya adalet getirmenin gururu yaşanırken düğünde bomba şoku yaşanacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 141. bölümüyle final yapıyor. Dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğu 16 Haziran Perşembe akşamı son buluyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu 16 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 141'inci bölümüyle noktalıyor. Muhteşem final bölümünde yaşananlar son kez izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
16.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 16.06.2022 13:28
Bir Zamanlar Çukurova (141.) final bölümüyle nefesleri kesecek! Çukurova'ya adalet getirmenin gururu yaşanırken düğünde bomba şoku!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu 16 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 141'inci bölümüyle noktalıyor.
Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını
Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.