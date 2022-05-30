ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 30 Mayıs 2022 | "Hiç yan yana gelmedim, aşık oldum, tüm paramı verdim" diyen Süreyya Hanım'dan şok sözler

Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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