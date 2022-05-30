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    • Televizyon
    • 30.05.2022 16:29
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    • 30.05.2022 16:29
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 30 Mayıs 2022 | "Hiç yan yana gelmedim, aşık oldum, tüm paramı verdim" diyen Süreyya Hanım'dan şok sözler

    Atv canlı yayınında saat 16.00'da hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da programında; görme engelli Süreyya," Hiç yan yana gelmedim, aşık oldum, tüm paramı verdim" dedi herkes şaşkınlıkla izledi. Cesim Bey canlı yayında! Eve dönme kararı alan Merve yine mi vazgeçti? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Görme engelli Süreyya," Hiç yan yana gelmedim, aşık oldum, tüm paramı verdim" dedi herkes şaşkınlıkla izledi. Cesim Bey canlı yayında!

    Eve dönme kararı alan Merve yine mi vazgeçti? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da canlı yayınında.

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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 30 Mayıs 2022 | "Hiç yan yana gelmedim, aşık oldum, tüm paramı verdim" diyen Süreyya Hanım'dan şok sözler
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