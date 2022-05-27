Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz! Seyirci tek yürek oldu genç kız gözyaşlarına boğuldu

Emine Güngör, "Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli mesaj gönderdi" diyerek Esra Erol'da programının kapısını çaldı. Kızının madde kullanmaya zorlandığını öne süren Emine Hanım'ın iddiaları herkesi şaşırttı.
İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelen Ayşe Şeyma Güngör de annesinin ortaya attığı iddiaları net bir dille yalanladı.
Daha önce Esra Erol'da yayınına telefonla bağlanarak "Annemi akıl hastanesine yatıracağım" diyen genç kız annesinin iyi bir dinleyici olmamasından yakındı. 20 yaşındaki Ayşe Şeyma, "Annem sürekli konuşuyor, kafasında bir şeyler kuruyor" dedi.