Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz! Seyirci tek yürek oldu genç kız gözyaşlarına boğuldu

Ayşe Şeyma için seferber olan Esra Erol'da izleyicilerinden biri canlı yayına telefonla bağlanarak "Ayşe Şeyma'ya birkaç alternatifli teklifim var. Yaşadığım şehre gelirsen sana burada ev tutacağım, çalıştığım yerde iş ayarlayacağım ve eğitim masraflarını üstleneceğim. Kendi kızım gibi tüm üniversite masraflarını karşılayacağım. Eğer İzmir'de kalacaksan ben senin yine eğitim masraflarını karşılamak istiyorum. 'Üniversiteyi kazandım' demen yeterli. Eğer İzmir'de mutlu olmazsan bana gel, her türlü yanında olmak istiyorum" dedi.