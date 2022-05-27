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    • Televizyon
    • 27.05.2022 19:23
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    • 27.05.2022 19:34
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    Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz! Seyirci tek yürek oldu genç kız gözyaşlarına boğuldu

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emine Güngör, "Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli mesaj gönderdi" diyerek yardım istemişti. Emine Hanım’ın kızı Ayşe Şeyma Güngör de İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelerek annesinin ortaya attığı iddiaları yalanlamıştı. Esra Erol’un günler süren çabasının ardından anne-kız birbirine sarılmış ve aralarında gerginlik tatlıya bağlanmıştı. Anne-kız bugün bir kez daha Esra Erol’da canlı yayınına çıktı ve 20 yaşındaki Ayşe Şeyma duydukları karşısında mutluluktan ağladı. İşte detaylar...

    Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz!

    Emine Güngör, "Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli mesaj gönderdi" diyerek Esra Erol'da programının kapısını çaldı. Kızının madde kullanmaya zorlandığını öne süren Emine Hanım'ın iddiaları herkesi şaşırttı.

    İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelen Ayşe Şeyma Güngör de annesinin ortaya attığı iddiaları net bir dille yalanladı.

    Daha önce Esra Erol'da yayınına telefonla bağlanarak "Annemi akıl hastanesine yatıracağım" diyen genç kız annesinin iyi bir dinleyici olmamasından yakındı. 20 yaşındaki Ayşe Şeyma, "Annem sürekli konuşuyor, kafasında bir şeyler kuruyor" dedi.

        İnanç Tercüman'ın kızını olumsuz bir duruma sürüklemesinden endişe duyan Emine Teyze, "Buradan kızımı da alıp gitmek istiyorum" diye konuştu.

        20 yaşında bir genç kız olarak kendisine ait bir hayatı olmadığını dile getiren Ayşe Şeyma, kendi ayakları üstünde durmak istediğini belirterek sesini annesine duyurmaya çalıştı.

        Esra Erol'un günler süren çabasının ardından anne-kız birbirine sarıldı ve aralarında gerginlik tatlıya bağlandı.

            ESRA EROL SEYİRCİSİNDEN BÜYÜK SÜRPRİZ!
            Emine Güngör, Ayşe Şeyma Güngör ve İnanç Tercüman, bugün bir kez daha Esra Erol'da canlı yayınına katıldı.

            Ayşe Şeyma için seferber olan Esra Erol'da izleyicilerinden biri canlı yayına telefonla bağlanarak "Ayşe Şeyma'ya birkaç alternatifli teklifim var. Yaşadığım şehre gelirsen sana burada ev tutacağım, çalıştığım yerde iş ayarlayacağım ve eğitim masraflarını üstleneceğim. Kendi kızım gibi tüm üniversite masraflarını karşılayacağım. Eğer İzmir'de kalacaksan ben senin yine eğitim masraflarını karşılamak istiyorum. 'Üniversiteyi kazandım' demen yeterli. Eğer İzmir'de mutlu olmazsan bana gel, her türlü yanında olmak istiyorum" dedi.

            Ayşe Şeyma bunun üzerine gözyaşlarına boğulurken stüdyoya gelen İnanç Bey, Emine Hanım'ın elini öperek arasındaki buzlarını eritti.
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            Haberler Televizyon Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz! Seyirci tek yürek oldu genç kız gözyaşlarına boğuldu
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