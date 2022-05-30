TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Baba dizisine bomba transfer! Tolga Sarıtaş'ın yerine...

TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz.

Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.