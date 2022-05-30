TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Baba dizisine bomba transfer! Tolga Sarıtaş'ın yerine...

TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları fenomen dizinin takipçleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 29 Mayıs akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi sezon finaliyle heyecan yarattı. Ekibin patlamanın ortasında kalması şaşkınlık yarattı. Burak Arlıel'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Teşkilat'ta Serdar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin içerisinde bulunduğu bina alevler içerisinde kaldı. İşte Çağlar Ertuğrul'ın Teşkilat'taki akıbeti...
TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ?
Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'taki hikayesi bitiyor mu? 2 sezon boyunca ilgi ile takip edilen Teşkilat dizisi 29 Mayıs'ta sezon finali yaptı. 3 sezonda macerasına kaldığı yerden devam edecek olan fenomen dizinin kadrosunda değişiklik mi yaşanacak merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul'un diziden çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.
TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.
Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz.
Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.