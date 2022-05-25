Esra Erol’da duygusal anlar! Meryem “Nefesini daha fazla yorma” deyip annesini bu kez mutluluktan ağlattı!

Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söylemişti. Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.
ESRA EROL MERYEM'İ BULDU
Başarılı sunucu, Filiz Hanım'ın kızı Meryem'e ulaştı ve genç kızı canlı yayına görüntülü olarak bağladı. Filiz Hanım, müjdeli haberi alır almaz Esra Erol'a sarılırken Meryem, "Gaziantep'te bir ablanın yanındayım. Annemin sesini duymak istemiyorum, dayanamıyorum. Benim annem çok iyi bir insan. Ben anneme ve babama layık bir evlat değilim. Geri dönmeyeceğim" dedi.
Programın sonunda canlı yayına gelerek annesiyle yüz yüze konuşacağının sözünü veren Meryem, önceki gün stüdyoya geldi. Kızıyla yüzleşen Filiz Hanım, ne kadar uğraşsa da Meryem'i eve dönmek için ikna edemedi.