Esra Erol’da duygusal anlar! Meryem “Nefesini daha fazla yorma” deyip annesini bu kez mutluluktan ağlattı!

Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söylemişti. Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.