Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.05.2022 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 19:31
    ABONE OL

    Esra Erol’da duygusal anlar! Meryem “Nefesini daha fazla yorma” deyip annesini bu kez mutluluktan ağlattı!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Filiz Direkçi, 18 yaşındaki kızı Meryem Direkçi’nin evden kaçtığını belirterek yardım istemişti. Filiz Hanım, ilerleyen günlerde kızı Meryem ile yüzleşmiş ancak ne kadar uğraşsa da Meryem’i eve dönmek için ikna edememişti. Bugünkü canlı yayında annesiyle bir kez daha karşı karşıya gelen Meryem, eve bir şartla döneceğini açıkladı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da duygusal anlar!

    Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söylemişti. Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.

    ESRA EROL MERYEM'İ BULDU
    Başarılı sunucu, Filiz Hanım'ın kızı Meryem'e ulaştı ve genç kızı canlı yayına görüntülü olarak bağladı. Filiz Hanım, müjdeli haberi alır almaz Esra Erol'a sarılırken Meryem, "Gaziantep'te bir ablanın yanındayım. Annemin sesini duymak istemiyorum, dayanamıyorum. Benim annem çok iyi bir insan. Ben anneme ve babama layık bir evlat değilim. Geri dönmeyeceğim" dedi.

    Programın sonunda canlı yayına gelerek annesiyle yüz yüze konuşacağının sözünü veren Meryem, önceki gün stüdyoya geldi. Kızıyla yüzleşen Filiz Hanım, ne kadar uğraşsa da Meryem'i eve dönmek için ikna edemedi.

        ANNE-KIZ BİR KEZ DAHA CANLI YAYINDA!
        Filiz Hanım ile Meryem bugünkü canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi. Annesinin 'eve dön' çağrısı karşısında günlerdir kararlılığını sürdüren Meryem, kendi ayaklarının üzerinde durmak istediğini vurguladı.

        Esra Erol'un ailesinin yanındayken de çalışabileceğini ve böylelikle hem maddi hem manevi anlamda daha rahat hareket edebileceğini söylemesi üzerine karar değiştiren Meryem, "Bir şartla eve dönerim" dedi.

        Genç kadın, "Bir hafta yalnız kalıp kendimi dinlemek istiyorum. Sonra evime döneceğim" şeklinde konuştu.

            Meryem, daha sonra ise "Nefesini daha fazla yorma" deyip kendisini ikna etmeye çalışan annesinin boynuna sarıldı.

            Anne-kızın günler sonraki kavuşması izleyenlere duygusal anlar yaşatırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            PKK elebaşı Cemil Bayık tutuştu!
            Haberler Televizyon Esra Erol’da duygusal anlar! Meryem “Nefesini daha fazla yorma” deyip annesini bu kez mutluluktan ağlattı!
                SON DAKİKA