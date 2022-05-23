Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 23.05.2022 09:43
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    • 23.05.2022 09:47
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 23 Mayıs 2022 | Altın makaslı kuaför Savaş Aydoğan kaybında son dakika! Kız arkadaşı...

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.  Amasya’da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Ünlü kuaförün şüpheli kaybı! Kaldıkları ev, yakılan yatak, kuşku uyandıran detaylar, sevgilisinin sessizliği... Savaş Aydoğan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayın... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN

    Altın makaslı dünyaca ünlü kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna'ya ne oldu? Son dakika gelişmeleri...

    Amasya'da cinayete kurban giden Muhammet Burhan olayı geçtiğimiz günden beri Müge Anlı'da işleniyor. Müge Anlı, tüm akrabaları tek tek dinleyip kimden şüphelendiklerini sordu. Tüm akrabalar iki isimden şüphelendiklerini ifade etti. Onlar da Muhammet Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisi Selami oldu. Müge Anlı'da günlerdir bu olayın detayları üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilenler...
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 23 Mayıs 2022 | Altın makaslı kuaför Savaş Aydoğan kaybında son dakika! Kız arkadaşı...
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