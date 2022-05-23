MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 23 Mayıs 2022 | Altın makaslı kuaför Savaş Aydoğan kaybında son dakika! Kız arkadaşı...

Amasya'da cinayete kurban giden Muhammet Burhan olayı geçtiğimiz günden beri Müge Anlı'da işleniyor. Müge Anlı, tüm akrabaları tek tek dinleyip kimden şüphelendiklerini sordu. Tüm akrabalar iki isimden şüphelendiklerini ifade etti. Onlar da Muhammet Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisi Selami oldu. Müge Anlı'da günlerdir bu olayın detayları üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilenler...