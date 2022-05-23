Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işlenen Muhammet Burhan cinayetinde şoke eden yasak aşk iddiası

"BU KÖY REHABİLİTE EDİLMELİ"

Müge Anlı ise duydukları karşısında, "Bütün köyden özür dileyerek, bu köy rehabilite edilmeli. Bunu konuşulanlar üzerine söylüyorum.

Bu köyün bütün kadınları ahlaksız değil" diyerek tepki verdi. Anlaşılan o ki Muhammet Burhan cinayeti uzun bir süre daha gündemde yerini alacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Muhammet Burhan'ı kim öldürmüş olabilir?