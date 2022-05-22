Atv’nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bomba gibi geliyor! Merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

Bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatlarını dramatik biçimde değiştiren Firuze ve Kaan'ın hikayesini anlatacak olan atv'nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı"nın ilk teaserı yayınlandı.
Dizinin tanıtımında, ekranların yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu göz alıcı görüntülerle birlikte sunulurken, Firuze ve Kaan'ın çok konuşulacak aşk hikayesinden ilk ipuçları yer aldı. Sevmek Zamanı'nın ilk teaserı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?
Süreç Film imzalı yeni dizi Sevmek Zamanı konusu da çok konuşulacak bir aşk hikayesini odağına alıyor. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.