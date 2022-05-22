Atv’nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bomba gibi geliyor! Merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?

Süreç Film imzalı yeni dizi Sevmek Zamanı konusu da çok konuşulacak bir aşk hikayesini odağına alıyor. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.