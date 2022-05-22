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    • Televizyon
    • 22.05.2022 21:08
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    • 22.05.2022 21:19
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    Atv’nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bomba gibi geliyor! Merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

    Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı dizisinin ilk teaserı yayınlandı. İlhan Şen ve Deniz Işın’ın başrolleri paylaştığı Sevmek Zamanı’nın ilk tanıtımı büyük ilgi görürken “Sevmek Zamanı oyuncuları kim? Sevmek Zamanı konusu nedir?” sorularının yanıtı aratılmaya başlandı. İşte Sevmek Zamanı’nın büyük ses getiren tanıtımı ve diziye dair detaylar...

    Sevmek Zamanı bomba gibi geliyor!

    Bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatlarını dramatik biçimde değiştiren Firuze ve Kaan'ın hikayesini anlatacak olan atv'nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı"nın ilk teaserı yayınlandı.

    Dizinin tanıtımında, ekranların yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu göz alıcı görüntülerle birlikte sunulurken, Firuze ve Kaan'ın çok konuşulacak aşk hikayesinden ilk ipuçları yer aldı. Sevmek Zamanı'nın ilk teaserı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

    SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?
    Süreç Film imzalı yeni dizi Sevmek Zamanı konusu da çok konuşulacak bir aşk hikayesini odağına alıyor. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.

        SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU
        Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

        Yaz ekranının en iddialı yapımı olan dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı.

        Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.
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        Haberler Televizyon Atv’nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bomba gibi geliyor! Merakla beklenen ilk fragman yayınlandı
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