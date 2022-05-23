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    • Televizyon
    • 23.05.2022 16:18
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    • 23.05.2022 16:18
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    Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda? Tekrar bölümlerini bekleyenlere müjde!

    Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanacak. Behlül ve Bihter'in yasak aşkının anlatıldığı ve başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi yeniden izleyicisiyle buluşacak. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda? İşte son günlerde sıklıkla araştırılan soruların yanıtları...

    AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu konusu ve oyuncu kadrosu ile efsaneleşti. Final yapmasının ardından her yıl yaz aylarında tekrar bölümleri yayınlanan fenomen dizi 2022 yılında da merakla bekleniyor. Tekrar bölümlerini bekleyenlere müjdeli haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun yayın tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda?

    AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi ilk kez 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmıştı. 24 Haziran 2010 yılında final yapan dizi hafızalarda büyük yer edindi. Öyle ki tekrar bölümleri bile binlerce kişi tarafından izlendi. 2022 yılında da tekrar bölümlerinin yayınlanacağı duyuruldu. İzleyiciler de yayın tarihini araştırmaya koyuldu.

    Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün ekrana gelecek.

    AŞK-I MEMNU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Aşk-ı Memnu dizi tekrar bölümleriyle haftanın 5 günün saat 16:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

    AŞK-I MEMNU KONUSU VE OYUNCULARI

    Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.)

    Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

    2 sezondan oluşan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümü ile final yaparak sona erdi.

        Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

        Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda? Tekrar bölümlerini bekleyenlere müjde!
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