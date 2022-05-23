İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu konusu ve oyuncu kadrosu ile efsaneleşti. Final yapmasının ardından her yıl yaz aylarında tekrar bölümleri yayınlanan fenomen dizi 2022 yılında da merakla bekleniyor. Tekrar bölümlerini bekleyenlere müjdeli haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun yayın tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda?
AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi ilk kez 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmıştı. 24 Haziran 2010 yılında final yapan dizi hafızalarda büyük yer edindi. Öyle ki tekrar bölümleri bile binlerce kişi tarafından izlendi. 2022 yılında da tekrar bölümlerinin yayınlanacağı duyuruldu. İzleyiciler de yayın tarihini araştırmaya koyuldu.
Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün ekrana gelecek.
AŞK-I MEMNU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aşk-ı Memnu dizi tekrar bölümleriyle haftanın 5 günün saat 16:00'da Kanal D'de yayınlanacak.
AŞK-I MEMNU KONUSU VE OYUNCULARI
Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.)
Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.
2 sezondan oluşan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümü ile final yaparak sona erdi.