Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 09.05.2022 16:44
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    • 09.05.2022 16:44
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 9 Mayıs 2022 | Karısından ayrılıp eski karısı Fatma ile evleneceğini söyledi herkesi şaşkına çevirdi

    Esra Erol Atv canlı yayınında saat 16.20'de kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da bugün; Türkiye onları konuşmuştu. Melahat Teyze'nin Esra Erol'dan isteği ne? "Eşim Mustafa, vefat eden kardeşimin eşi Güler'e aşık" dedi herkes şaşkına döndü. Fadime'nin eşi Mustafa ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    "Eşim Mustafa, vefat eden kardeşimin eşi Güler'e aşık" dedi herkes şaşkına döndü. Fadime'nin eşi Mustafa canlı yayında.

    Türkiye onları konuşmuştu. Melahat Teyze'nin Esra Erol'dan isteği ne?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 9 Mayıs 2022 | Karısından ayrılıp eski karısı Fatma ile evleneceğini söyledi herkesi şaşkına çevirdi
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