Filmleri aratmayan aldatma hikayesi! Yasak aşkını öyle bir anlattı ki hem seyirci hem Esra Erol şaştı kaldı! Meğer kardeşinin eşiyle...

İki çocuk annesi Fadime Kaplan, 32 yıllık eşi Mustafa Kaplan'ın ihanetine uğradığını belirterek "Rahmetli ağabeyimin eşi Güler Selvi Sarıçam ile beni aldattı" ifadelerini kullandı.
Güler Selvi Sarıçam'ı kardeşi gibi gördüğünü ve ağabeyinin vefatının ardından ona sahip çıktığını dile getiren Fadime Hanım, "Eşimle boşanma aşamasındayız. Ben boşanmak istemiyorum. Eşim ve Güler buraya gelsin, yüzleşelim" dedi.
MUSTAFA KAPLAN CANLI YAYINDA!
Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Mustafa Bey, yasak aşk iddiasını doğruladı. Mustafa Bey, "Eşime, 'Ben bir ilişki yaşamaya başladım. Bu ilişkiden çıkamıyorum ancak buradan taşınırsak çıkabilirim' dedim. Fadime taşınmayı kabul etmedi" diyerek eşini suçladı.