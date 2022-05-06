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    • Televizyon
    • 06.05.2022 19:37
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    • 06.05.2022 20:03
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    Filmleri aratmayan aldatma hikayesi! Yasak aşkını öyle bir anlattı ki hem seyirci hem Esra Erol şaştı kaldı! Meğer kardeşinin eşiyle...

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı birbirinden ilginç konuları ele almaya devam ediyor. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen programın son bölümüne ise Fadime Kaplan, Mustafa Kaplan ve Güler Selvi Sarıçam olayı damga vurdu. Programa başvuran iki çocuk annesi Fadime Hanım, eşi Mustafa Kaplan’ın ihanetine uğradığını belirterek başından geçenleri anlattı. Mustafa Bey’in yasak aşkıyla ilgili söyledikleri herkesi şoke ederken ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. İşte ayrıntılar...

    Filmleri aratmayan aldatma hikayesi!

    İki çocuk annesi Fadime Kaplan, 32 yıllık eşi Mustafa Kaplan'ın ihanetine uğradığını belirterek "Rahmetli ağabeyimin eşi Güler Selvi Sarıçam ile beni aldattı" ifadelerini kullandı.

    Güler Selvi Sarıçam'ı kardeşi gibi gördüğünü ve ağabeyinin vefatının ardından ona sahip çıktığını dile getiren Fadime Hanım, "Eşimle boşanma aşamasındayız. Ben boşanmak istemiyorum. Eşim ve Güler buraya gelsin, yüzleşelim" dedi.

    MUSTAFA KAPLAN CANLI YAYINDA!
    Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Mustafa Bey, yasak aşk iddiasını doğruladı. Mustafa Bey, "Eşime, 'Ben bir ilişki yaşamaya başladım. Bu ilişkiden çıkamıyorum ancak buradan taşınırsak çıkabilirim' dedim. Fadime taşınmayı kabul etmedi" diyerek eşini suçladı.

        Güler Hanım'la iki yıldır beraber olduklarını söyleyen Mustafa Bey, "Akşamları buluşurduk, geceleri gezerdik. Ben işten çıkınca nereye gideceğimi şaşırırdım" ifadelerini kullanarak herkesi şoke etti.

        "GÜLER İLE EVLENECEKTİK"
        Mustafa Bey, "Bizim amacımız nikah kıymaktı. Önce imam nikahı kıyacaktık, ben boşanınca ise resmi nikah yapacaktık. Ancak Güler sürekli sorun çıkardı. İmam nikahı kıymak istemedi, öyle olunca onu evden attım. Hakkımda sürekli uzaklaştırma aldırdı. 2 aydır ben onu görmüyorum" dedi.

        BOŞANMAK İSTİYOR
        Fadime Hanım ile boşanma davası devam eden Mustafa Bey, "Ben boşanacağım, bir daha Fadime'nin yüzüne bakamam" şeklinde konuştu. Fadime Hanım da "Ben boşanmayacağım. Güler ile buraya geleceksiniz yüzleşeceğiz" deyince Mustafa Bey "Güler gelirse gelirim" diyerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

            "KİMİ SEVİYORSUN ENİŞTE?"
            Mustafa Bey'in ardından canlı yayına bağlanan Güler Hanım'ın oğlu, "Mustafa Kaplan bu ilişkiyi başlattı. Bir gün ablamı yol kenarına çekip 'Ben birini seviyorum' demiş. Annem de kim olduğunu sorunca 'Seni' demiş. Annem istememiş ancak eniştem 'Bana bir hafta ver' demiş. Sonra nasıl olduysa başlamışlar, annem direk halama gitmeliydi" dedi.
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            Ooo kavga!
            Haberler Televizyon Filmleri aratmayan aldatma hikayesi! Yasak aşkını öyle bir anlattı ki hem seyirci hem Esra Erol şaştı kaldı! Meğer kardeşinin eşiyle...
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