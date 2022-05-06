Filmleri aratmayan aldatma hikayesi! Yasak aşkını öyle bir anlattı ki hem seyirci hem Esra Erol şaştı kaldı! Meğer kardeşinin eşiyle...

BOŞANMAK İSTİYOR

Fadime Hanım ile boşanma davası devam eden Mustafa Bey, "Ben boşanacağım, bir daha Fadime'nin yüzüne bakamam" şeklinde konuştu. Fadime Hanım da "Ben boşanmayacağım. Güler ile buraya geleceksiniz yüzleşeceğiz" deyince Mustafa Bey "Güler gelirse gelirim" diyerek herkesi bir kez daha şaşırttı.