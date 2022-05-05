Esra Erol’dan izleyenleri kahreden olay! 10 yıl sonra kavuştukları kızları evden kaçtı! Telefon kayıtları aileyi şoke etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Aladdin Kürkütlü ile Hatice Kürkütlü, 27 yaşındaki kızları Meltem Kürkütlü'nün evden kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Kürkütlü çiftinden Aladdin Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Evlat sahibi olmak için çok uğraştık. Kızım 27 Nisan'da 'Tekirdağ merkeze iş görüşmesine gidiyorum' diye evden çıktı. Bir süre beni telefonla aradı, 'iş buldum, çalışıyorum' dedi. Fabrikanın adını sorduğum da söylemedi. Evden giderken beş bileziğimi ve bankadaki paramı almış"
Kızının erkek arkadaşı olmadığını belirten Hatice Hanım da "Telefondan biriyle konuşuyordu, erkek sesi geliyordu. 'Varsa biri getir, tanışalım' dedim. Daha sonra Bursa'dan birinin olduğunu ve tanıştırmaya getireceğini söyledi. 'Ben de Bursa uzak, daha yakından olursa birbirimize faydamız olur' dedim ancak getirme, tanışmayalım demedim" ifadelerini kullandı.