Esra Erol’dan izleyenleri kahreden olay! 10 yıl sonra kavuştukları kızları evden kaçtı! Telefon kayıtları aileyi şoke etti

Kızının erkek arkadaşı olmadığını belirten Hatice Hanım da "Telefondan biriyle konuşuyordu, erkek sesi geliyordu. 'Varsa biri getir, tanışalım' dedim. Daha sonra Bursa'dan birinin olduğunu ve tanıştırmaya getireceğini söyledi. 'Ben de Bursa uzak, daha yakından olursa birbirimize faydamız olur' dedim ancak getirme, tanışmayalım demedim" ifadelerini kullandı.