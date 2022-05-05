Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 05.05.2022 18:43
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    • 05.05.2022 19:00
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    Esra Erol’dan izleyenleri kahreden olay! 10 yıl sonra kavuştukları kızları evden kaçtı! Telefon kayıtları aileyi şoke etti

    27 Nisan’da “İş toplantısına gidiyorum” diyerek evden ayrılan 27 yaşındaki Meltem Kürkütlü, takip eden günlerde ailesiyle iletişim kurmayı sürdürdü ancak bir süre sonra genç kadından haber alınamadı. Bunun üzerine acılı baba Aladdin Kürkütlü ile anne Hatice Kürkütlü, çareyi ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da aradı. Canlı yayında gözyaşı döken anne-babanın yaşadıkları izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

    10 yıl sonra kavuştukları kızları evden kaçtı! Telefon kayıtları şoke etti

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Aladdin Kürkütlü ile Hatice Kürkütlü, 27 yaşındaki kızları Meltem Kürkütlü'nün evden kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.

    Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Kürkütlü çiftinden Aladdin Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Evlat sahibi olmak için çok uğraştık. Kızım 27 Nisan'da 'Tekirdağ merkeze iş görüşmesine gidiyorum' diye evden çıktı. Bir süre beni telefonla aradı, 'iş buldum, çalışıyorum' dedi. Fabrikanın adını sorduğum da söylemedi. Evden giderken beş bileziğimi ve bankadaki paramı almış"

    Kızının erkek arkadaşı olmadığını belirten Hatice Hanım da "Telefondan biriyle konuşuyordu, erkek sesi geliyordu. 'Varsa biri getir, tanışalım' dedim. Daha sonra Bursa'dan birinin olduğunu ve tanıştırmaya getireceğini söyledi. 'Ben de Bursa uzak, daha yakından olursa birbirimize faydamız olur' dedim ancak getirme, tanışmayalım demedim" ifadelerini kullandı.

        Kızlarına baskı kurmadıklarını söyleyen çift, "Bir dediğini iki etmezdik. O da bize çok düşkündü. Bir ona kavuşmak için 10 yıl uğraştık" dedi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIZINA SESLENDİ
        Aladdin Bey "Eşin varsa al onu da gel. Ben yuvanızı yaparım, size ev alırım. Ne hata yaptıysan, kabulüm. Gel buraya, ne istersen yapacağım" diyerek canlı yayında kızına seslendi.

        Sosyal medyayı aktif kullanan kızlarının internette kandırıldığını dile getiren çift, "Gittikten sonra bir adamla fotoğraf koydu, kim olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

            KIZLARININ TELEFON KAYITLARI AİLEYİ ŞOK ETTİ!
            Hatice Kürkütlü, "Kaçtıktan sonra baktılar. Kızım, 25 erkekler konuşmuş ve arkadaşlık kurmuş. Kimin yanında olduğunu bilmiyoruz. Bir de gizli hattı varmış, ikinci telefonu hiç görmedik" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’dan izleyenleri kahreden olay! 10 yıl sonra kavuştukları kızları evden kaçtı! Telefon kayıtları aileyi şoke etti
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