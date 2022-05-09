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    • Televizyon
    • 09.05.2022 19:16
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    • 09.05.2022 19:54
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    28 yıl önce kaybolan engelli ablası için Esra Erol’dan yardım istedi! Canlı yayında yaşanılan mucize herkesi heyecanlandırdı

    ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol’da programında bir mucize daha gerçek oldu. 28 yıl önce evi terk eden ablası için Esra Erol’dan yardım isteyen Mahmut Bey, “Ben 13 yaşındayken bedensel engelli ablam, evden gitti ve bir daha dönmedi. Bu olayın ardından annemi kaybettim” diyerek yıllarca ablası Ayşe Sayar’ı aradığını söyledi. Mahmut Bey’in sesine kulan veren Esra Erol ise çaresiz kardeşe yıllar sonra müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

    28 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşini Esra Erol buldu!

    Esra Erol'da programına başvuran Mahmut Bey, "Ablam 28 yıl önce tekerlekli sandalyesi ile Adıyaman'daki evimizden çıktı ve ortadan kayboldu. O günden sonra onu bir daha görmedik. Annem her gün ablamı sayıkladı" ifadelerini kullandı.

    Ayşe Sayar ile 5 kız 2 erkek toplam 7 kardeş olduklarını söyleyen Mahmut Bey, ablasının evden kaçtığı günü şöyle anlattı: "Hiçbirimiz evde yokken anneme 'Rahatsızım' deyip sağlık karnesi ile kimliğini almış. Annem onunla hastaneye gitmek istemiş ama tek gitmekte ısrarcı olmuş. Annem de 'engellisin tek gidemezsin' diye algılamasın diye çok üstüne gitmemiş"

    Ablasının neden gittiği hakkında bir fikri olmadığını belirten Mahmut Bey, Ayşe Hanım'ın hiçbir kardeşini aramadığını da sözlerine ekledi.

        Ablasının vefat ettiğini düşündüklerini belirten Mahmut Bey, "Buraya çıkmadan 10-15 gün önce bir tanıdığımız ablamı Konya'da gördüğünü söyledi. Evli olduğunu anlattı ancak açık adres vermedi" şeklinde konuştu.

        ESRA EROL'DAN MÜJDE!
        Mahmut Bey'in yardım çağrısına kayıtsız kalamayan Esra Erol, canlı yayında müjdeli haberi duyurdu.

        Erol, "Ablanı bulduk hatta ulaştık. Ancak şu anda telefonlarını açmıyor. Bir evlilik yapmış, çocuğu olmamış. Konya'da hayatını sürdürüyor" diyerek Mahmut Bey'e 28 yıldır hasretini çektiği Ayşe Sayar ile ilgili bilgi verdi.

            KARDEŞİNE SESLENDİ
            Müjdeli haberin ardından canlı yayında ablasına seslenen Mahmut Bey, "Abla neredeysen, seni bekliyoruz. Hepimiz canı gönülden bekliyoruz. Seni özledik. Duyuyorsan, gelmek istiyorsan sesime ses ver. Kapımız açık sonuna kadar. Rahmetli annem de sürekli ardından ağladı, rüyalarına girdi" dedi.

            Ayşe Hanım'ın evden neden ayrıldığı henüz bilinmezken yıllar sonra ailesiyle görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu.
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            Haberler Televizyon 28 yıl önce kaybolan engelli ablası için Esra Erol’dan yardım istedi! Canlı yayında yaşanılan mucize herkesi heyecanlandırdı
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