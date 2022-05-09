28 yıl önce kaybolan engelli ablası için Esra Erol’dan yardım istedi! Canlı yayında yaşanılan mucize herkesi heyecanlandırdı

Esra Erol'da programına başvuran Mahmut Bey, "Ablam 28 yıl önce tekerlekli sandalyesi ile Adıyaman'daki evimizden çıktı ve ortadan kayboldu. O günden sonra onu bir daha görmedik. Annem her gün ablamı sayıkladı" ifadelerini kullandı.
Ayşe Sayar ile 5 kız 2 erkek toplam 7 kardeş olduklarını söyleyen Mahmut Bey, ablasının evden kaçtığı günü şöyle anlattı: "Hiçbirimiz evde yokken anneme 'Rahatsızım' deyip sağlık karnesi ile kimliğini almış. Annem onunla hastaneye gitmek istemiş ama tek gitmekte ısrarcı olmuş. Annem de 'engellisin tek gidemezsin' diye algılamasın diye çok üstüne gitmemiş"
Ablasının neden gittiği hakkında bir fikri olmadığını belirten Mahmut Bey, Ayşe Hanım'ın hiçbir kardeşini aramadığını da sözlerine ekledi.