28 yıl önce kaybolan engelli ablası için Esra Erol’dan yardım istedi! Canlı yayında yaşanılan mucize herkesi heyecanlandırdı

Ayşe Sayar ile 5 kız 2 erkek toplam 7 kardeş olduklarını söyleyen Mahmut Bey, ablasının evden kaçtığı günü şöyle anlattı: "Hiçbirimiz evde yokken anneme 'Rahatsızım' deyip sağlık karnesi ile kimliğini almış. Annem onunla hastaneye gitmek istemiş ama tek gitmekte ısrarcı olmuş. Annem de 'engellisin tek gidemezsin' diye algılamasın diye çok üstüne gitmemiş"