📺DESTAN BU AKŞAM YOK MU? Destan dizisi bu akşam neden yok? Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 3 Mayıs ATV yayın akışı!

Destan 22. bölüm merakla beklenirken bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm yayınlanmayınca izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini ise Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı tarihi dizi hakkında kötü haber geldi. Destan bu akşam yayınlanmayacak. Peki neden? DESTAN BU AKŞAM YOK MU? Destan dizisi bu akşam neden yok? Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtları...
DESTAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, İpek Karapınar'ın oynadığı Destan dizisi bu akşam (3 Mayıs 2022 Salı) yayınlanmayacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu haftaki bir çok dizi yayın akışından kaldırıldı.
DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV'nin reyting rekormeni tarihi dizisi Destan 22. yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak.
3 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar's Oasis
10:15 Kukuli
10:45 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:05 Oskar's Oasis
11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk Bu Mu
22:20 Tolkien
DESTAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Destan'da büyük savaş şimdi başlıyor!
Ulu Ece ve Alaca kardeşliği
Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?
Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?
Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?
Mei Jin'in büyük kozu nedir?
Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?
Kardeş kavgası
Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?