👀ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU? Üç Kız Kardeş dizisi neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU? Üç Kız Kardeş dizisi neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları dizinin izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. 3 Mayıs Kanal D yayın akışı yayınlandı. Bu akşam Kanal D ekranlarında saatler 20:00'ı gösterdiğinde eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler yayınlanacak. Bu hafta yeni bölümü yayınlanması beklenen Üç Kız Kardeş dizinin neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. İşte yanıtı...
ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta Üç Kız Kardeş dizisine ara verildi.
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Üç Kız Kardeş dizisinin 11. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fenomen dizinin yeni bölümü 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.
3 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.