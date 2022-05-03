Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı niteliğinde olacak! Senaryo yeniden! Kadrosuyla heyecanlandırdı! EDHO'nun Hızır Reis'inden!

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca ve yönetmeni Onur Tan yeni bir dizi için harekete geçti. ATV'de yayınlanacak dizi hakkında detaylar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran ikili yeni dizinin çekimleri için çalışmalara başlıyor. İddiaya göre oyuncular Haziran ayında sete girecek ve dizi Eylül ayında atv ekranlarında olacak.